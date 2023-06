Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii se intalnește, in ju8rul orei 15,30, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete urmate de o intalnire cu autoritațile statului, reprezentanți ai societații civile și corpului diplomatic. Vizita monarhului…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen a fost principalul subiect pe care președintele Klaus Iohannis l-a discutat la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care susține adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea țarii noastre la spațiul de libera circulație in…