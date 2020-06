Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters. Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis anuntase…

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost scoasa dintr-un parc al orașului Saint Louis, au anunțat marți oficialii, acesta fiind ultimul monument înlaturat ca raspuns la protestele fața de inegalitațile rasiale, relateaza Reuters. Imginile televizate au aratat muncitori folosind o macara pentru…

- O statuie a fostului rege al belgienilor, Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante.Decizia intervine dupa mobilizarea in…

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante. Decizia intervine dupa mobilizarea in weekendul…

- Sub presiunea protestelor de strada inițiate de mișcarea pentru drepturile omului „Black Lives Matter”, consilierii municipali din Minneapolis, orașul in care a fost ucis George Floyd, au decis cu o majoritate...

- Un barbat inarmat cu un cutit a injunghiat miercuri in gat un politist in cartierul Brooklyn din New York, iar doi colegi ai acestuia care s-au grabit sa-i vina in ajutor au fost raniti, inainte de a-l impusca pe atacator de mai multe ori, a comunicat politia, transmite Reuters. Toti cei patru…

- Dupa uciderea lui George Floyd in custodia poliției, care l-a arestat pentru ca ar fi folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin, Universitatea din Minnesota a luat decizia de a reduce colaborarea cu poliția din Minneapolis.„Universitatea nu va mai colabora cu poliția din Minneapolis…

- Hackerii Anonymous se alatura protestatarilor, care acuza uciderea lui George Floyd, si au atacat site-ul Politiei din Minneapolis. De asemenea, acestia ameninta ca vor dezvalui toate crimele facute de politistii din Minneapolis, transmite Forbes.Site-ul Politiei din Minneapolis a fost blocat sambata…