Regatul Unit: Noul lider al LibDem este Ed Davey

Partidul Liberal Democrat britanic (LibDem) si-a ales joi al patrulea sau lider din ultimii cinci ani, in persoana lui Ed Davey, fostul ministru angajandu-se sa reconstruiasca formatiunea sa politica, vlaguita de pierderile majore inregistrate la alegerile din 2019, transmite Reuters.



Ed Davey, care a detinut functii de ministru in guvernul de coalitie de la Londra format in 2010, a invins-o pe Layla Moran cu 42.756 voturi la 24.564 voturi.



''Asadar sarcina mea incepand de astazi este sa readuc importanta nationala a LibDem. Nimic in aceasta privinta nu va fi facil,…