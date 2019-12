Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite Reuters. Acordul a fost votat cu 358 de voturi pentru si 234 impotriva, rezultat ce confirma majoritatea confortabila de care se bucura Boris Johnson in urma alegerilor din 12 decembrie, castigate detasat de Partidul Conservator. ''A sosit momentul sa lasam in urma vechile etichete de…