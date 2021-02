Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a expulzat anul trecut trei spioni chinezi care venisera în țara cu vize pentru jurnaliști, potrivit a scris joi Telegraph, preluat de Reuters. Potrivit articolului, în care sunt citate surse guvernamentale britanice, trei ofițeri de informații ai Ministerului de Stat…

- Regatul Unit a expulzat anul trecut trei spioni chinezi aflati pe teritoriul britanic cu vize pentru jurnalism, a anuntat joi cotidianul The Telegraph, citat de Reuters. Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice…

- Regatul Unit ar putea deveni rapid un stat esuat daca nu va fi reformat in mod fundamental, in contextul in care multi oameni si-au pierdut increderea in modul in care tara este guvernata de o elita centrata la Londra, in interesul acesteia, a apreciat fostul premier britanic Gordon Brown, citat…

- Noua varianta a coronavirusului ce se raspandește rapid in Marea Britanie a suferit mutații ce fac copiii la fel de predispuși la infectare ca adulții, spre deosebire de tulpinile anterioare, au spus luni cercetatori citați de Reuters. Oamenii de știința din grupul de consilieri ai guvernului britanic…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters. Barnier a scris pe Twitter ca acordul privind viitoarele relatii…