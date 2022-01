„Regal”: Factura uriașă la gaze primită de Castelul Peleș Factura la gaze primita de Castelul Peleș pe luna decembrie este cu 80% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. Consumul de gaze a fost insa mai mic, spun reprezentanții Muzeului Peleș. Aceștia amintesc ca instituțiile culturale nu au fost incluse in legea care prevede compensarea facturilor la energie și gaze naturale. Castelul Peleș are centrala pe gaze naturale ce asigura incalzirea celor peste 100 de incaperi care adapostesc multe opere de arta. Deși a fost o iarna blanda, iar consumul de gaze mai mic decat in anii trecuți, factura pentru luna decembrie depașește 86.000 de lei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

