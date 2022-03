Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi a informat, sambata, ca acorda asistenta medicala si tratament gratuit refugiatilor din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Directia de Sanatate Publica Iasi vine in sprijinul persoanelor care ajung in Romania din zona conflictului armat din Ucraina si pune la dispozitia acestora numarul de telefon +40 755.222.120 care poate fi apelat in cazul in care este necesara asistenta medicala pentru mai multe tipuri de boli acute…

- La o pensiune din localitatea Valea Lupului, o suburbie a Iasului, in care erau cazate sase femei din Ucraina si 10 copii, a fost solicitata asistenta medicala, patru dintre copii fiind transportati la spital, a informat astazi doctor Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi. Potrivit sursei citate,…

- Direcția de Sanatate Publica Iași ajuta persoanele care vin din zona de conflict și pune la dispoziția acestora un numar de telefon care poate fi apelat in cazul in care este necesara asistența medicala. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯCCИ IASI PUBLIC HEALTH DEPARTMENT…

- O femeie de cetatenie ucraineana, cu cancer la san, a facut, marti, o sedinta de chimioterapie la Spitalul Judetean Suceava, pacienta fiind introdusa in Programul National de Oncologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Membrii Guvernului, in frunte cu premierul Ciuca, au donat sange la Centrul de transfuzii din curtea Spitalului Militar Central, dand astfel startul unei campanii de donare prin care sa se poata veni in ajutorul raniților din razboiul din Ucraina. Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul…

- Rusia are medici, infirmieri si spitale de campanie la frontiera cu Ucraina și tot ce are nevoie pentru „a oferi asistența medicala trupelor de pe teren”, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului. Moscova si-a intensificat in ultimele saptamani „capacitatile logistice si de mentenanta” de la…

- Rusia introduce de miercuri examinare medicala si amprentare obligatorii pentru straini, noile reguli fiind deja puternice criticate, relateaza DPA citata de Agerpres. Conform noii legi, vor fi necesare verificari medicale elaborate la fiecare trei luni începând de anul viitor, inclusiv…