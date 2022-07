Refugiați ucraineni cazați pe o navă de croazieră Potrivit Sky News, refugiații ucraineni care ajung in Scoția sunt cazați pe un vas de croaziera din orașul Edinburgh. Acesta este acostat in capitala scoțiana și a primit deja primul grup de refugiați din Ucraina. Inchiriata pana anul viitor, in ianuarie, nava MS Victoria are 739 de camere și va gazdui inițial intre 1.600 și 1.700 de refugiați care au ajuns in Scoția. La bordul ei ucrainenii beneficiaza de numeroase servicii, ca sa duca un trai decent și liniștit. „Nu dorim ca oamenii sa petreaca in locuințele temporare, cum ar fi nava, mai mult timp decat este absolut necesar. Dar vrem sa le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Refugiații ucraineni care ajung in Scoția sunt cazați pe un vas de croaziera din orașul Edinburgh, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ucrainenii care și-au parasit țara dupa invazia rusa au inceput sa fie cazati pe un vas de croaziera amarat in largul Edinburghului, anunta Guvernul scotian, relateaza AFP. Refugati au inceput sa soseasca marti la bordul M/S Victoria, special inchiriat in acest sens, in masura sa gazduiasca 1.600-1.700…

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Datorita cresterii incasarilor fiscale in primul semestru, nivelul…

- Guvernul rus a decis duminica sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea soarelui, de la finele…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a criticat aspru guvernul sau, joi, pentru modul in care este gestionata cresterea spectaculoasa a pretului zaharului, crestere care a provocat scene de haos in supermarketurile din aceasta tara central-asiatica, informeaza AFP. In timpul unei reuniuni…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial, a declarat ca nu este de acord cu decizia organizatorilor turneului de Mare Slem de la Wimbledon de a-i exclude pe rusi si belarusi de la editia 2022 din cauza razboiului din Ucraina. Desi a contestat decizia, calificand-o drept „o nebunie”, luna trecuta,…

- Municipalitatea bucureșteana renunța la softurile antivirus și la restul serviciilor informatice furnizate de compania rusa Kaspersky, unul din cei mai mari dezvoltatori mondiali de software. Primarul general Nicușor Dan justifica decizia invocand contextul invaziei ruse in Ucraina. „Renunțarea e o…

- De cand cu razboiul din Ucraina, declarațiile contradictorii – unele venite dinspre partea rusa și altele dinspre cea ucraineana, sunt, daca putem sa spunem așa, mai mult decat oricand la moda. In nimic cele doua parți nu sunt de acord. Și, daca rușii zic ceva, e clar ca ucrainenii au alta varianta.…