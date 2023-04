Reforma pensiilor a trecut. Francezii se vor pensiona la 64 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, vineri dupa-amiaza, in centrul Parisului, pentru a protesta fata de hotararea Consiliului Constitutional de validare a planului reformei pensiilor, plan care prevede creșterea varstei de pensionare, in timp ce presedintele Emmanuel Macron si premierul Elisabeth Borne incearca…

- Consiliul Constitutional a aprobat principalele masuri decise de Guvernul Elisabeth Borne prin asumarea raspunderii. Masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a fost aprobata. Au fost respinse unele masuri referitoare la stimularea angajarilor persoanelor cu varste mai avansate, potrivit…

- Poliția a fost desfașurata vineri in fața Consiliului Constituțional al Franței, inaintea deciziei cheie a celor noua judecatori privind proiectul de lege care reformeaza sistemul de pensii, inclusiv prin creșterea varstei de pensionare, de teama unor noi proteste care pot degenera in violențe, relateaza…

- Joi a fost o noua zi de proteste si greve la nivel national in Franta din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, in cursul dupa-amiezii. Pompierii au intervenit de urgenta, dupa ce prelata restaurantului La Rotonde, aflat in arondismentul 14 al Parisului…

- Emmanuel Macron nu are de gand sa renunțe la reforma pensiilor și nu da inapoi nici la presiunea strazii. Președintele francez a condamnat protestele violente de joi, cand 3,5 milioane de oameni au demonstrat in toata Franța și peste 400 de polițiști au fost raniți, scrie digi24.ro.

- Francezii sunt chemati joi la a noua zi de mobilizare impotriva unei reforme a pensiilor foarte nepopulare si adoptate urgent, a doua zi dupa un discurs al presedintelui Emmanuel Macron care a facut sa tresara opozitia si sindicatele, scrie AFP. Afectati de trecerea in forta a guvernului prin Adunarea…

- Guvernul lui Emmanuel Macron a forțat adoptarea fara vot parlamentar a proiectului de lege privind creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Luni, 20 martie, au picat cele doua moțiuni depuse impotriva guvernului francez. Țara este cuprinsa de proteste violente, iar pentru ziua de joi,…

- Criza politica din Franța ia amploare. Francezii au ieșit in strada pentru a protesta fața de decizia guvernului lui Emmanuel Macron de a crește varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. Furia sociala a fost amplificata de decizia guvernului de a trece reforma pensiilor din Franța fara vot in Parlament,…