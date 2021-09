Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orașului sunt așteptați, azi, la urne. Autoritațile locale organizeaza un referendum prin care vor sa afle cum iși doresc codlenii sa fie realizata centura ocolitoare a orașului. Primarul municipiului Codlea, Mihai Campeanu: Ocolitoarea municipiului Codlea va avea 6,6 kilometri, de la intrarea…

- Referendum privind realizarea unei centuri ocolitoare a municipiului Codlea Astazi are loc și primul referendum al județului Brașov. Locuitorii din Codlea sunt chemați sa își exprime opinia daca doresc realizarea unei centuri ocolitoare a municipiului. Corespondentul nostru Adrian Cârneci…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,36 in municipiul Brașov și 0,28 in județ. Sunt pozitive 184 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA30.08.2021 – – – -Total6499721840,28DUMBRAVITA5244101.91APATA372361.61FUNDATA72611.38SAMBATA…

- Locuitorii din Codlea ar putea fi chemați la referendum pentru a-și spune parerile cu privire la construirea unei ocolitoare a orașului. Investiția ar costa aproximativ 72 de milioane de lei, dar din cauza ca orașul nu are peste 50.000 de locuitori nu se pot accesa fonduri nerambursabile. Singura soluție…

- Un accident mortal a avut loc pe DN1 in județul Brașov. Bilanțul victimelor este de doi morți și patru raniți In jurul orei 05.10, pe DN1, la km 241, pe sectorul de drum cuprins intre localitațile Dridif și Beclean din județul Brașov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule.…