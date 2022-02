Stiri pe aceeasi tema

- Belarusul, țara devenita rampa de lansare pentru atacurile Rusiei asupra Ucrainei, a votat duminica pentru a-i da președintelui Alexandr Lukașenko puteri mai mari prin Constituție. Referendumul are ca rezultat și renunțarea la neutralitatea nucleara, scrie Digi24 . Problema ce a fost supusa la vot viza…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- In The New York Times, un politolog estimeaza ca „actuala criza depașește Ucraina. Ucraina este doar un pretext”, potrivit acestuia. Și continua subliniind de ce este mai degraba legata problema. „Problema care se pune este mai degraba legata de Polonia, Romania și țarile baltice. Rușii cred ca a sosit…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunsat luni noi manevre comune cu Rusia care vor avea loc în februarie, denunțând o consolidare a desfasurarilor militare ale vecinilor sai din cadrul NATO, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Am prevazut sa organizam aceste exercitii în…