Referendum de demitere a unui primar PNL. Edilul ocupă funcția de 18 ani Dupa 18 ani in care a condus destinele comunitații, un primar trebuie sa treaca testul unui referendum de demitere, dupa ce l-a trecut timp de aproape doua decenii pe cel electoral. Duminica, locuitorii din comuna Dumbravița, județul Brașov, sunt chemați la urne pentru a vota la referendumul de demitere a primarului PNL, Popa Zachiu. Referendumul, inițiat de USR, este o premiera in județul Brașov. Din totalul de 5.140 de locuitori ai comunei, 4.083 au drept de vot, iar minim 1.225 trebuie sa fie prezenți la referendum pentru validare. Demiterea primarului se consfințește cu votul a jumatate plus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

