UE este un jucator principal in negocierile privind schimbarile climatice și, conform Pactului verde european , UE ar trebui sa devina climatic neutra pana in 2050. Acest obiectiv – zero emisii nete – este inscris in Legea europeana a climei, scrie www.politico.eu .Toate țarile UE, semnatare a Acordului de la Paris, s-au angajat sa reduca pana in 2030 emisiile de gaze cu efect de sera de pe teritoriul lor cu cel puțin 40 % fața de nivelurile din 1990. In 2021 acest obiectiv a fost schimbat la cel puțin 55% pana in 2030 și atingerea neutralitații climatice pana in 2050. Asta in condițiile in care…