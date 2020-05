Redeschiderea şcolilor în Danemarca nu a dus la creşterea numărului de infectări Redeschiderea partiala a scolilor in Danemarca nu a condus la o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus in randul tinerilor elevi, a declarat joi un medic specialist in epidemiologia si preventia bolilor infectioase din cadrul Danish Serum Institute, mentionand statistici recente, potrivit Reuters. Danemarca a fost una dintre primele tari care au relaxat restrictiile pe 15 aprilie dupa o perioada de o luna de izolare la domiciliu, permitand elevilor de pana la clasa a cincea sa revina la cursuri.



''Nu a fost constatat niciun efect negativ in urma redeschiderii scolilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

