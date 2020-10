Recuperatorii De Creante NU POT PUNE DOBANZI in Executare Silita!

“Alerta-Recuperatorii De Creante NU POT PUNE DOBANZI in executare silita Executorii Judecatoresti Si Recuperatorii De Creante INCALCA Decizii EXECUTORII De Anulare A Executarilor Silite Recuperatorii Nu Pot Adauga Dobanzi – “Cand am crezut ca le-am vazut pe toate, m-am inselat.” Debitor executat silit de peste 8 ani de zile, castiga procesul impotriva recuperatorului de creante Recuperator de creante SECAPITAL SARL/Investcapital Malta LTD, si le anuleaza executarea silita cu sentinta executorie! Recuperatorii de creante SECAPITAL SARL si Investcapital SARL asta dupa ce si-au tot vandut rand pe…