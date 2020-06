Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel l-a primit luni, la reședința guvernamentala din Meseberg, langa Berlin, pe Emmanuel Macron. Moment special ales pentru aceasta intalnire, cu doua zile inaintea preluarii președinției semestriale a UE de catre Germania. In ajunul preluarii președinției semestriale a UE de catre Germania,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat luni Turcia la Meseberg, in Germania, ca are "o responsabilitate istorica si penala" in conflictul libian ca tara care "pretinde ca este membra NATO", transmite AFP. "Ne aflam intr-un moment de clarificare indispensabila a politicii turcesti…

- Seful statului francez, Emmanuel Macron, se va deplasa luni, 29 iunie, in Germania pentru discutii cu cancelarul Angela Merkel inaintea viitoarei presedintii germane a Consiliului Uniunii Europene, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP.Intrevederea va fi prima intre cei doi lideri…

- „Daca Franța și Germania dau un semnal, Europa poate realiza ceva important”, a declarat Angela Merkel la inceputul conferinței de presa comune cu Emmanuel Macron , inițiata pe neașteptate dupa un apel video intre cancelarul german și președintele francez. „Cinci sute de miliarde pentru regiunile cele…

- Președintele Consiliului European , Charles Michel, a declarat astazi ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au acceptat sa solicite Comisiei UE crearea unui plan pentru un fond de recuperare comun COVID-19. Se preconizeaza ca fondul de recuperare va fi legat de urmatorul buget pe termen…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…