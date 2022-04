Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Parlamentul va aproba saptamana viitoare ca salariul minim in agricultura și in insustria agroalimentara sa fie de 3.000 de lei brut, așa cum este in domeniul construcțiilor.

- Coalitia de guvernare a convenit, luni, masurile din pachetul „Sprijin pentru Romania”, informeaza AGERPRES . In domeniul economic, coalitia propune 300 de milioane de euro pentru compensarea cresterii preturilor, ajutor de pana la 400.000 de euro/ firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15% la…

- Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj a organizat joi, 31 martie 2022, la Restaurantul Hotel Craiovița & Events, cea de-a XXVIII – a editie a Galei Topul Firmelor. Editia din acest an a Galei Topul Firmelor a fost dedicata “eroilor excelentei in afaceri” ai perioadei dificile pe care a traversat-o…

- Proiectul de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta a fost lansat ieri in dezbatere publica Proiectul de hotarare se poate obtine pe baza de cerere depusa…

- Previziunile specialiștilor in economie sunt destul de sumbre. Analiștii susțin ca economia globala nu va reuși sa tempereze efectul inflației. Astfel ca vor fi creșteri de prețuri și in 2022, iar Romania va fi lovita și de inflația de pe plan național, din cauza importului masiv, in special la bunuri…