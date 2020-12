Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatoare a unui fotoliu de deputat in județul Ilfov pe listele AUR, Gianina Șerban deține, impreuna cu soțul ei, trei case, doua spații comerciale, trei terenuri și trei mașini de teren: Porsche Cayenne, Mercedes ML și un BMW X1, noteaza newsweek.ro.In urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie,…

- Fosta administratie a Sectorului 5 al Capitalei, condusa de social-democratul Daniel Florea, a achizitionat cadouri in valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro destinate elevilor si profesorilor, conform unei postari de pe pagina de Facebook a Primariei de sector.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat pe Facebook ca o firma de casa a primariei „a incercat sa ne factureze recent servicii la suprapreț. Așa… niște zeci de milioane in plus. Prin complicitatea unor funcționari publici din primarie”....

- Primaria Capitalei și multiplele direcții, servicii, companii municipale și instituții de cultura din subordinea ei au platit servicii de anunțuri și publicitate de peste 49 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro) in ultimii 4 ani, cat Gabriela Firea a fost primarul general al Capitalei, potrivit…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, anunta ca inspectorii Curtii de Conturi au descoperit un prejudiciu estimat de 214 milioane de lei, pe anul 2019. "Curtea de Conturi a gasit nereguli referitoare la salubrizare, la regularizari privind numarul de persoane pentru care se factureaza serviciul…

- Noul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunta ca va depune marti, 27 octombrie 2020, juramantul de investire in functie, afirmand ca preia un mandat greu, dar foarte interesant. „E oficial – maine, la ora 14,00, voi depune juramantul. Din pacate, va fi o ceremonie cu usile inchise din cauza pandemiei.…

- BES a respins cererea lui Dan Cristian Popescu, candidatul PSD la primaria sectorului 2, de renumarare a voturilor din secțiile de votare din acest sector.”Motivul este nejustificat, ținând cont ca la sectorul 5, Biroul Electoral, pentru aceleași motive invocate și temeiuri legale, a…

- E timpul schimbarii in Sectorul 2In prezent, Sectorul 2 este vazut de cetațeni ca fiind unul din cele mai murdare și neingrijite sectoare din Capitala. Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS, susținut și de PNL, la primaria Sectorului 2 are ca prioritate in programul de guvernare locala rezolvarea problemei…