- Susținea ca ar fi vrut s-o salveze, dar, in cele din urma i-a luat viața. Un barbat in varsta de 53 din Cimișlia , invinuit de savarșirea infracțiunii de omor intenționat al unui membru de familie, a fost condamnat la ani grei de detenție, informeaza Procuratura Generala (PG). Potrivit acuzatorilor,…

- Atacatorul care a comis masacrul din El Paso, Texas, in 2019, a fost condamnat, vineri, și a primit 90 de pedepse consecutive cu inchisoare pe viața. Patrick Crusius, de 24 de ani, adept al supremației albilor, a ucis 23 de oameni intr-un supermarket popular in randul populației hispanice.

- Iuliu Hajnal (71 de ani), jucatorul de legenda de la Targu Mureș, cu 381 de meciuri și 77 de goluri in prima divizie, dezvaluie cum a trait fara tata de la varsta de cinci ani dupa ce parintele a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru vederile lui politice - Domnule Hajnal, cum e viața dupa fotbal…

- Barbatul din Bascov, judetul Arges, care si-a ucis cinci membri ai familiei, inclusiv o fetita de cinci ani, nepoata sa, a fost condamnat de Curtea de Apel Pitesti la inchisoare pe viata. Decizia instantei e definitiva.

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) a fost condamnat de Judecatoria Cornetu la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare pentru conducerea autoturismului fara permis, fapta savarșita in mod repetat, potrivit Gandul.Sentința nu este definitiva și Danuț Lupu a atacat-o deja la Curtea de…

- Fetty Wap a fost condamnat la 6 ani de inchisoare. Ei bine, o instanța federala din Central Islip, New York, l-a condamnat pe William Junior Maxwell II, cunoscut și sub numele de scena Fetty Wap, la șase ani de inchisoare. Mai mult decat atat, artistul internațional va avea parte și de cinci ani de…

- Din cauza gravitatii deosebite a infractiunilor comise, tribunalul din Munchen a decis luni ca, aproape sigur, acesta nu va fi eligibil pentru eliberare anticipata din inchisoare dupa 15 ani. De asemenea, instanta i-a impus o interdictie pe viata de a mai lucra ca asistent medical, relateaza DPA preluata…

- Un asistent medical din Germania a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru doua capete de acuzare pentru crima si sase pentru tentativa de crima, dupa ce s-a aflat ca acesta isi seda pacientii pentru a nu-l deranja la munca, informeaza DPA.