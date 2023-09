Stiri pe aceeasi tema

- Atleta kenyana Agnes Ngetich a doborat, duminica, recordul mondial in proba feminina de 10 km, desfasurata in cadrul evenimentului Brasov Running Festival.Ngetich (22 ani) a fost cronometrata cu timpul de 29 min 24 sec in cursa de 10 km pe sosea, fosta performanta fiind de 30 min 01 sec si apartinand…

- In mai puțin de o luna, privirea iubitorilor de atletism din intreaga lume va fi indreptata catre Brașov, locul unde, pe 9 și 10 septembrie, superstaruri ale atletismului mondial vor concura la Brașov Running Festival. tRUNsylvania International 10K, cursa dedicata atleților profesioniști, dar și singura…

- Atleta romana Miklos Andrea s-a clasat, luni seara, pe locul 10 in proba de 400 metri, din cadrul Campionatului Mondial de atletism pentru seniori, de la Budapesta. Sportiva de la CSM București a fost cronometrata in semifinalele probei, cu timpul de 50 secunde și 77 de sutimi. Romania, care este reprezentata…

- Romania scrie istorie la Campionatul Mondial de atletism: Alina Rotaru-Kottmann a cucerit medalia de bronz la saritura in lungimeSportiva romana Alina Rotaru-Kottmann a cucerit medalia de bronz in proba de saritura in lungime la Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta, cu 6,88 metri in…

- Romania a obtinut o noua medalie la Jocurile Francofoniei de la Kinshasa Republica Democrata Congo , cu atleta Petronela Simiuc Burr in proba de stafeta 4x400m. Atleta de la CSM Constanta a evoluat alaturi de Andreea Baboi, Anamaria Nesteriuc si Daniela Balan. In proba de 1500m, Petronela a fost foarte…

- Ministrul somalez al Tineretului si Sportului a suspendat-o pe presedinta Federatiei de Atletism a tarii si urmeaza sa initieze o actiune in justitie dupa ce tinara „sportiva” care a fost trimisa sa participe la Jocurile Mondiale Universitare a avut nevoie de 21 de secunde sa termine proba de 100 de…

- Sprintera americana Gabby Thomas, medaliata cu bronz la JO de la Tokyo, a stabilit cea mai buna performanta mondiala la 200 m feminin, cu timpul de 21 sec 60/100, duminica la Eugene (Oregon), in ultima zi a selectiilor americane pentru Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta, potrivit Agerpres.Thomas…

- Absolvenții clasei a XII-a susțin miercuri, 28 iunie, examenul la geografie la Bacalaureat 2023. Este a treia proba scrisa din cadrul Bac 2023.Examenul face parte din proba la alegere a profilului. La geografie, elevii au de rezolvat trei subiecte. La primul raspund, intre altele, la cerințe cu privire…