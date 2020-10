Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania, 26 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, din nou numarul pacienților internați la ATI a depașit 800. Avem raportate luni 2.844 de cazuri noi, 79 decese și 823 pacienti la ATI.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD NEGATIV: 5.028 cazuri noi de coronavirus in Romania și 782 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 201.032 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, vineri, 23 octombrie 2020, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana…

- Coronavirus in Romania, 16 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat un nou record absolut al numarului de noi infectari cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in Romania. Un alt record a fost inregistrat și la numarul bolnavilor internați la ATI. Pana astazi, 16 octombrie, pe…

- Potrivit datelor transmise vineri dupa-masa de Grupul de Comunicare Strategica, vineri, 16 octombrie a fost inregistrat cel mai mare numar de infectari, raportate in Bihor. Pentru a treia zi au fost raportate in țara peste 4.000 de cazuri noi.

- Coronavirus in Romania, 12 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi 2.069 de cazuri noi de infecatare cu coronavirus. Avem parte de un record negativ pentru o zi de luni. Au fost anunțate și 56 de decese, 246 pozitivi la retestare și 628 pacienti internați la ATI. Pana astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- Numarul de noi infectari, din ultimele 24 de ore din județul Bihor se menține la cote alarmante. 40 de noi infectari au fost raportate, potrivit ultimului bilanț oficial, furnizat de Grupul de Comunicare Strategica.

- Numarul de cazuri de coronavirus ce au fost raportate in Romania a ajuns la 66.631, dupa ce un numar record de noi imbolnaviri, adica 1.454, a fost anunțat, joi, de Grupul de Comunicare Strategica. S-a inregistrat și un record de noi decese la pacienți cu COVID-19, adica 53.