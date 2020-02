Peste 1 milion de aplicari la job-urile active pe eJobs.ro au fost inregistrate in luna ianuarie a acestui an, nivelul reprezentand un record istoric pentru piața locala de recrutare. Valoarea este cu aproximativ 25% mai mare fața de aceeași perioada a anului trecut, cand candidații activi pe eJobs.ro au cumulat puțin peste 800.000 de aplicari. Aproape jumatate din numarul total de aplicari aferente lunii ianuarie a fost facuta pentru joburile din vanzari – domeniu care, an de an, este pe primul loc in topul preferințelor candidaților. Clasamentul continua cu locurile de munca disponibile in call-center-e…