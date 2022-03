Stiri pe aceeasi tema

La patru zile dupa ce au fost ridicate aproape toate restrictiile ramase asociate coronavirusului, numarul de cazuri de COVID-19 din Austria a crescut atingand un nou nivel maxim, autoritatile de la Viena raportand 47.795 de noi contagieri in ultimele 24 de ore, informeaza agentia DPA.

Statele Unite examineaza o posibila furnizare de sisteme antiaeriene aliatilor NATO din estul Europei, in contextul temerilor ca Rusia ar putea lua in considerare raiduri cu rachete sau cu avioane de atac asupra flancului estic al NATO, afirma un oficial de la Washington citat luni de postul CNN.

Ambasada Chinei la Washington a avertizat marti cetatenii chinezi din Statele Unite ale Americii sa acorde atentie sporita sigurantei personale, mentionand o situatie de securitate "ingrijoratoare", transmite Reuters, conform AGERPRES.

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Un numar record de peste 28.000 de migranti au ajuns in cursul lui 2021 in Anglia traversand Canalul Manecii in mici ambarcatiuni, a anuntat joi Ministerul britanic de interne, transmit AFP si dpa. Aceste sosiri au inregistrat o crestere exploziva in ultimii patru ani.

Britney Spears a incheiat o „afacere-record" pentru publicarea unei carti despre cum a cunoscut faima, relatia cu familia si cum a trait sub tutela mai mult de un deceniu, scrie The Guardian.

Prima Development Group anunta vanzari record in 2021, de peste 250 de milioane de lei, iar pentru anul 2022, compania estimeaza ca trendul se va mentine ascendent, iar numarul apartamentelor vandute va fi mai mare de 700, in conditiile in care anul trecut a vandut 640 de apartamente in Bucuresti

Ambasadorul Rusiei la Washington a respins temerile cu privire la o invazie iminenta a Ucrainei de catre soldatii rusi, declarand duminica la emisiunea de stiri Face the Nation a postului de radio CBS ca "nu exista nicio invazie si nu exista astfel de planuri", informeaza dpa, potrivit news.ro