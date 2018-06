Alertă pentru şoferi. Nu opriţi dacă vă face semn!

O alertă pentru conducătorii auto care circulă în zona de vest a ţării a fost transmisă, vineri după-amiază, pe o reţea de socializare. The post Alertă pentru şoferi. Nu opriţi dacă vă face semn! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]