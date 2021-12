Record de treceri prin turnichete în primele trei zile de schi în Poiana Brașov Mii de turisti au petrecut vacanta de Craciun in statiunea Poiana Brasov, unde sezonul de schi s-a deschis in ajunul Craciunului. Aproape 40.000 de treceri prin turnichete in primele trei zile de schi in Poiana Brașov. Primele trei zile de schi in Poiana Brașov au adus cu peste 3.000 de schiori in plus fața de primele trei zile din sezonul trecut. In acest sezon, temperaturile mai scazute, zapada și eforturile de amenajare a partiilor au facut posibila deschiderea acestora chiar in ajunul Craciunului, fața de anul trecut, cand s-a putut schia abia de revelion. Anul acesta, in perioada 24-26 decembrie… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

