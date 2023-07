Stiri pe aceeasi tema

- O localitate indepartata din nord-vestul arid al Chinei a indurat duminica temperaturi de peste 52 de grade Celsius, stabilind astfel un record pentru o tara care in urma cu doar sase luni era la cealalta extrema si se lupta se lupta cu temperaturi de minus 50 de grade Celsius, relateaza Reuters, informeaza…

- Un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie a fost inregistrat in China in regiunea Xinjiang (vest), unde mercurul termometrelor a urcat duminica pana la 52,2 grade Celsius, potrivit administratiei nationale de meteorologie, in contextul unui val de canicula care a cuprins intreg teritoriul…

- Un record de temperatura pentru mijlocul lunii iulie a fost inregistrat in China, in regiunea Xinjiang (vest). Mercurul termometrelor a urcat duminica pana la 52,2 grade Celsius, potrivit administratiei nationale de meteorologie, in contextul unui val de canicula care a cuprins

- Distribuie O localitate izolata din nord-vestul arid al Chinei a indurat duminica temperaturi de peste 52 de grade Celsius, a anunțat presa de stat, stabilind un record pentru o țara care se confrunta cu temperaturi de minus 50 de grade Celsius in urma cu doar șase luni, scrie Reuters. Temperaturile…

- O localitate indepartata din nord-vestul arid al Chinei a indurat duminica temperaturi de peste 52 de grade Celsius, stabilind astfel un record pentru o tara care in urma cu doar sase luni era la cealalta extrema si se lupta se lupta cu temperaturi de minus 50 de grade Celsius, relateaza Reuters.

- Val de CANICULA peste Romania. Cod PORTOCALIU și cod GALBEN la Botoșani. Nopți tropicale și temperaturi pana la 40 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari meteo cod portocaliu și galben de canicula, cu disconfort termic accentuat. Meteorologii anunța ca valul de caldura e…

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP. Temperaturile ridicate…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil in centrul țarii, iar in nordul și sudul țarii - ploi. Maximele vor oscila intre +20 și +25 grade Celsius, iar pe timp de noapte vor fi intre +10 și +15 grade.