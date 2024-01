Datele Biroului pentru Reintegrare arata ca, in anul 2023, exporturile din regiunea transnistreana catre țarile Uniunii Europene au atins un record de 70%, in creștere cu peste 20% fața de anul 2019, marcand o schimbare semnificativa in dinamica comerțului exterior. Aceasta cifra remarcabila este reflectata in contextul semnarii Acordului de Asociere cu Republica Moldova și beneficiilor aduse de Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeana, semnat in 2014. Totodata, relațiile comerciale de import cu Uniunea Europeana au cunoscut o intensificare semnificativa, reprezentand aproape 60% din totalul…