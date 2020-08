Record de cazuri Covid-19 în Germania Germania a inregistrat joi cel mai mare numar de cazuri noi de infectii zilnice cu coronavirus in ultimele trei luni, a anuntat institutul de boli infectioase al guvernului. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 1.045 de noi infectii in ultimele 24 de ore, pentru prima data dupa 7 mai cind numarul a depasit 1.000, Agerpres. {{457767}}Cazurile zilnice in Germania au inceput apoi sa scada, dar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

