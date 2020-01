Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Blue Air anunta lansarea a opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Romania incepand din vara acestui an. Potrivit unui comunicat de presa la companiei, in data de 15 iunie, va fi inaugurata din București ruta catre Munchen, cu patru zboruri pe saptamana, iar in 16 iunie va decola…

- Luna ianuarie ramane cea mai buna luna din an pentru a cumpara bilete de avion, cand diferenta fata de restul anului este de pana la 60%, arata o analiza anuala realizata de platforma de rezervari bilete de avion Vola.ro.

- Ianuarie, cea mai buna luna pentru achiziționarea biletelor de avion. Prețurile scad cu pana la 60%. Cele mai ieftine destinații pentru romani Luna ianuarie ramane perioada in care pot fi achizitionate bilete de avion la cele mai mici preturi, uneori reduse si cu 60% fata de restul anului, arata rezultatele…

- A inceput prima repriza de ieftiniri. Ianuarie este luna reducerilor. Cei mai harnici iau acum chiar si vacante pentru vara sau pentru Craciunul urmator. Centrele comerciale s-au transformat intr-un paradis pentru pasionatii de cumparaturi. Toate magazinele afiseaza promotii dupa sarbatorile de iarna.…

- Luna Ianuarie ramane cea mai buna luna din an pentru a cumpara bilete de avion este concluzia unei analize anuale realizata de platforma de rezervari bilete de avion Vola.ro. Daca in restul anului romanii urmaresc perioadele de promotii pentru a beneficia de discounturi la pretul biletelor…

- Luna decembrie este cea mai aglomerata luna din an pentru aeroporturile lumii, inclusiv in Romania, iar romanii care lucreaza sau studiaza in afara tarii si vin sa petreaca Craciunul acasa au platit intre 29 de euro si 2.138 euro pe biletul de avion, potrivit datelor agentiei online de turism Vola.ro,…

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

