Patru luni de lupte in Ucraina au provocat distrugeri de proporții impresionante, de la poduri la imobile, spitale, școli, intreprinderi și centre comerciale. O estimare recenta a șefului Bancii Europene de Investiții a estimat costul reconstrucției la peste 1.000 de miliarde de dolari. Sa presupunem ca se vor strange acești bani – deși un trilion […] The post Reconstrucția Ucrainei, un plan nascut mort? first appeared on Ziarul National .