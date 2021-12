Comisia Europeana a venit cu o serie de recomandari care a generat discuții aprinse. Printre sugestiile cuprinse in documentul intern al CE se numara, de exemplu, evitarea referirii la Craciun in comunicarile interne. Intre timp, un reprezentant al Comisiei Europene a anunțat marți ca documentul a fost retras. A fost vorba despre un ghid de comunicare interna de 30 de pagini care, printre altele, conținea instrucțiuni despre folosirea unui limbaj neutru din perspectiva genului și care sa se conformeze cerințelor comunitații LGBTQ+ in cadrul Comisiei. De asemenea, printre sugestii se numara și…