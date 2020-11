Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 octombrie, ora 23.29, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a provocat scandal, amenințandu-și sotia și fiica vitrega minora cu acte de violenta. La fata locului politistii au constatat faptul ca un barbat de 28 de ani din…

- In spațiul public au aparut mai multe luari de poziție eronate cu privire la modificarile adoptate de catre Camera Deputaților in data de 13.10.2020, in ceea ce privește violența domestica. Astfel, s-a susținut, chiar de catre parlamentarii care au votat aceste modificari, ca in cazul infracțiunilor…

- Ziarul Unirea Și-a urcat iubita cu forța in mașina și a agresat-o: Tanar din Santimbru, reținut de polițiști pentru lipsire de libertate, amenințare și violența în familie Un tânăr de 19 ani din comuna Sântimbru a fost reținut de polițiștii din Galda de Jos. Acesta și-ar fi agresat și amenințat…

- Politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu reprezentati de la Serviciul Judetean Anticoruptie Dambovita, au desfasurat o activitate la Clubul Pensionarilor din Municipiul Targoviste, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de violenta si a infractiunilor…

- Ziarul Unirea Ordin de protecție provizoriu și dosar penal pentru violența in familie pentru un tanar din Alba Iulia care și-a agresat fosta soție Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui tanar care și-ar fi agresat fosta soție. Tanarul s-a ales cu dosar penal…

- Barbat arestat preventiv pentru comiterea infractiunilor de distrugere, violenta in familie si furt calificat.Urmare a cercetarilor privind savarsirea infractiunilor de distrugere, violenta in familie si furt calificat, politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, de 42 de…

- IGPR anunța ca cinci polițiști romani vor participa, de luni, la o misiune in Franța, aceștia alaturandu-se altor trei polițiști care și-au inceput misiunea in 17 august.„De astazi, 31 august, pana la data de 26 februarie 2021, cinci polițiști romani vor participa in calitate de specialiști…

- VIOLENTA… Un tanar de 21 ani, din Bacesti, a fost retinut de politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti, pentru savarsirea infractiunilor de violenta in familie. Acesta este banuit ca, pe fondul consumului de alcool si al geloziei, si-ar fi agresat concubina, in varsta de 21 de ani, aplicandu-i mai…