Bărbat din Tăuții Măgherăuș, arestat preventiv pentru violență în familie și distrugere In baza probatoriului administrat, duminica, un barbat, de 41 de ani, din Tauții Magherauș, a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și distrugere. In dimineața zilei de ieri, ora 05.21, polițiștii din Tautii Magherauș au fost solicitați sa intervina la un caz de violența domestica, produs pe raza de competența. ”In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca persoana vatamata, o tanara, de 26 de ani, ar fi fost agresata fizic de soțul acesteia, respectiv de barbatul de 41 de ani. De asemenea, acesteia i-ar fi fost distrus telefonul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

