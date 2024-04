Stiri pe aceeasi tema

- O polițista din cadrul IPJ Dambovița este vizata de o ancheta demarata atat de IPJ Dambovița, cat și de DGASPC Dambovița, dupa ce soțul sau a facut publice mai multe inregistrari in care ea le vorbește urat celor trei fetițe minore

- Nr. 209574 82 din 4 aprilie 2024 BARBAT ARESTAT PENTRU RELE TRATAMENTE APLICATE MINORULUI SI VIOLENTA IN FAMILIE La data de 2 aprilie 2024, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej Sectia 5 Politie Rurala Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Mica, cercetat…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 36 de ani, din localitatea Ocnița. Acesta este cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit…

- In perioada 18-19 Martie 2024, cinci persoane, urmarite internațional, au fost aduse in Romania pentru a-și ispași pedeapsa. Printre cei cinci romani pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva, se numara și un tanar de 24 de ani din Cluj.…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, un barbat de 36 de ani, din I.L. Caragiale, a fost reținut pentru 24 de ore. Din investigațiile efectuate a reieșit ca, in zilele de 9 și…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Voinești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 39 de ani, din comuna Malu cu Flori, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Cel in cauza este…

- "La data de 15 februarie, in urma unor imagini aparute in spatiul public, din care se observa faptul ca la un centru privat de ingrijire zilnica a copiilor de pe raza orasului Popesti Leordeni o angajata a acestui centru ar fi avut o atitudine necorespunzatoare fata de copiii din acest centru si ca…

- Un tanar, in varsta de 20 de ani, din comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, a fost retinut pentru violenta in familie dupa ce si-ar fi agresat fizic fratele in varsta de 40 de ani si l-a alungat de la locuinta comuna, potrivit Agerpres.' Politistii Sectiei de Politie Rurala Bolintin-Vale au fost sesizati…