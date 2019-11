Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit deja plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele nereguli reclamate sunt legate de faptul ca pretul nu era de fapt redus asa cum sustinea magazinul…

- Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit dupa campania de Black Friday din 2018 aproape 800 de reclamatii, printre motivele invocate find acela ca produse achitate nu au fost livrate, pretul incorect sau chiar mai mare decat cel anterior, refuz de a primi produsul returnat.

- BLACK FRIDAY 2019. Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora - soldare, lichidare, vanzari promotionale - trebuie sa respecte o serie de reguli, printre care si aceea conform careia pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta, adica celui mai scazut pret practicat in acelasi…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda cumparatorilor sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, iar in cazul in care considera ca drepturile…

- "Cand am o lista de cumparaturi, pot cu usurinta compara preturile, fara sa merg din magazin in magazin. O fac mai usor, de pe telefon sau computer. Pe oameni ii intereseaza preturile cele mai mici si aceasta transparenta in piata va obliga magazinele care au preturi mai mari sa le reduca, sa coboare…