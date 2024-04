Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost blocat in Germania, dupa ce, in urma unui control pe o autostrada, au fost descoperite numeroase defecțiuni. Pasagerii au fost dați jos, fiind ulterior preluați de microbuze pentru a-și continua calatoria, relateaza Rotalianul.Poliția germana a anunțat intr-un…

- Tot mai multe inșelatorii au fost semnalate de clienți in perioada reducerilor. Magazinul de articole de mobilier, Mobexpert, promoveaza un tip de reducere fantoma, unde clienților li se promit in teorie discount-uri uriașe și nu le primesc, in realitate.Echipa Realitatea PLUS a incercat sa obțina…

- De azi, 18 martie și pana in data de 4 mai suntem in Postul Paștelui, perioada in care ar trebui sa ne limitam la consumul anumitor alimente, cum ar fi carne, ou sau lactate. Paul Anghel, Director General Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC, a adus in discuție…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost in control la 197 de stații de carburant din rețeaua OMV-Petrom din toata țara, potrivit unui comunicat de presa al ANPC. Instituția transmite ca a aplicat amenzi in valoare de 340.000 lei. Acțiunea de control a inceput pe data de 11.03.2024,…

- Inspectoratul General al Poliției informeaza ca traseul Leușeni este blocat, la moment. Totoata, oamenii legii acuza fermierii care au venit cu tractoare la punctul de trecere, sa protesteze impotriva autoritaților statului, ca nu au comunicat din timp despre acțiunile lor.

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, acuza Mega Image de lipsa de respect și amenința ca unor magazine le va „stinge lumina” Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca lantul Mega Image este unul al contrastelor, avand magazine impecabile,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput o campanie de verificare a produselor vandute sub branduri proprii, romanești, ale marilor lanțuri de magazine. La Galați a gasit șoareci morți și materii prime expirate.In prima etapa, echipele de control au verificat produse…