Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul patrimoniului mondial se reuneste duminica seara in Bahrain, in cadrul unui veritabil "ritual" anual asteptat cu nerabdare de candidati, pentru a alege noile situri ce vor fi inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, informeaza AFP. Examinarea a 30 de situri, printre care peisajul minier…

- Comitetul pentru patrimoniu mondial, care se va reuni in perioada 24 iunie - 4 iulie in capitala statului Bahrain, Manama, va examina 30 de dosare de candidatura in vederea inscrierii sau retragerii lor de pe Lista...

- Daca ne uitam la statistici, Romania este o tara de oameni bolnavi. Sute de mii de bolnavi de cancer, bolnavi cronici, unul din patru romani are alergie, ca sa nu mai vorbim de faptul ca Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la capitolul mortalitate infantila in randul copiilor sub 5 ani. De…

- Elevi din cinci scoli sucevene au avut sansa sa beneficieze de o incursiune culturala unica in lumea fascinanta a Patrimoniului UNESCO din Romania.Posibilitatea de a invata despre locurile si monumentele romanesti recunoscute de UNESCO a fost posibila prin intermediul proiectului "Țara ta, ...

- Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO recomanda ca situl istoric „Minele de aur romane de la Rosia Montana“ sa fie inclus in Lista Patrimoniului Mondial si in Lista Patrimoniului Mondial in Pericol. ”In calitate de presedinte al Comisiei permanente comune pentru relatia cu Unesco, salut decizia Centrului…

- Lista spectacolelor programate astazi, dupa ora 17.00, la Festivalul Shakespeare: ora 17:00 Teatrul National ,,Marin Sorescu” Craiova – Sala „Ion D. Sirbu” HENRIC al-V-lea recital al actorului Brett Brown din Sydney (Australia) regia: Philip Parr ora 19:00 Piața W. Shakespeare ...

- Un șofer roman, in varsta de 45 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, se indrepta, luni, la volanul unui autocar, spre aeroportul din Genova, cu aproximativ cincizeci de pasageri la bord.

- Marea Bariere de Corali din Australia este mai in pericol ca niciodata. Practic,regiuni importante din aceasta zona au fost, literalmente, fierte pana la distrugere in urma valurilor de caldura.