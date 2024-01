Stiri pe aceeasi tema

- "Moartea domnului Lazarescu" inca este o realitate a sistemului de Sanatate din Romania. O pacienta din Romania a fost plimbata peste 35 de ore de la un spital la altul, desi se afla la distanta de o ora de capitala.

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in noiembrie 2023, aproape jumatate dintre romani considera ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, respectiv ca in perioada comunista se traia mai bine decat in prezent. Evaluarea regimului communist In…

- 87% dintre romani au auzit despre Sistemul de Garanție-Returnare a ambalajelor bauturilor imbuteliate, nivelul de conștientizare crescand cu 21% comparativ cu luna iunie 2023. 61% dintre romani intenționeaza sa returneze intotdeauna ambalajele bauturilor cumparate, tot atația preferand sa utilizeze…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei. ”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei.”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei. ”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Analfabetismul funcțional este o problema globala, fiind intalnit in țari din intreaga lume. Spre deosebire de analfabetismul absolut, care se refera la o persoana care nu a invațat niciodata sa scrie și sa citeasca, analfabetismul funcțional are in vedere persoanele care cunosc semnele grafice, știu…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), raporteaza progrese in implementarea proiectului in Romania și se pregatește sa deschida a treia fabrica regionala in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau