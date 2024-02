Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, face miercuri prima calatorie in Egipt din ultimii 10 ani pentru a discuta despre criza din Gaza. La aeroport, el a fost intampinat de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, potrivit CNN.

- Relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se pare ca sunt din ce in ce mai tensionate! NBC spune chiar ca Biden l-ar fi numit ”dobitoc” pe Netanyahu, intr-o convorbire privata. Așadar, relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden și premierul Benjamin…

- Turcia si-a dat acordul sa furnizeze drone de lupta Egiptului, unde presedintele Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga in curand, confirmand reconcilierea celor doua tari, a anuntat duminica seful diplomatiei turce, Hakan Fidan, citat de AFP. „Procesul de normalizare este in mare parte finalizat. Relatiile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, nu se deosebeste de Adolf Hitler si a comparat atacurile Israelului in Fasia Gaza cu tratamentul aplicat de nazisti poporului evreu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata apelurile administratiei americane care preseaza Ankara sa rupa legaturile cu miscarea palestiniana Hamas, transmite AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata apelurile administratiei americane care preseaza Ankara sa rupa…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi este de parere ca un astfel de stat palestinian, demilitarizat va avea nevoie de o prezenta de securitate temporara internationala care sa ofere garantii atat acestui stat, cat si Israelului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.„Noi am spus ca suntem pregatiti…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele egiptean, Abdel Fattah al Sisi, au convenit sambata sa defineasca un „orizont politic bazat pe o solutie cu doua state” pentru a pune capat crizei umanitare din Fasia Gaza, in contextul razboiului dintre Israel si gruparea islamista…

- Vizitele președintelui Recep Erdogan in Germania, reamintesc jurnaliști din presa germana și europeana, nu au fost niciodata simple. De data asta, insa, tensiunea in care are loc este deosebit de puternica. Președintele Turciei a sosit vineri dupa-amiaza la Berlin pentru o vizita de doar cateva ore,…