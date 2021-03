Coalitia condusa de catre Arabia Saudita care intervine militar in Yemen din 2015 a anuntat ca a distrus o racheta balistica trasa de huthi catre Jizan, in sudul Arabiei Saudite. Contactata de Reuters, compania saudita Aramco, ale carei principale instalatii petroliere se afla in estul tarii, la aproximativ 1.000 de kilometri distanta de Jeddah, nu a raspuns. Un purtator de cuvant militar huthi, Yahya Sarea, a anuntat ca atacul a avut loc joi in zori si ca a fost comis cu o drona. Racheta si-a atins tinta, a anuntat el pe Twitter, fara sa faca alte precizari. Un atac similar a fost comis de care…