- Sambata, un petrolier chimic a fost lovit de o drona lansata din Iran in Oceanul Indian, potrivit informațiilor furnizate de armata americana. Pentagonul a declarat ca nava Chem Pluto a fost lovita „la 200 de mile nautice (370 km) de coasta Indiei” la ora locala 10:00 (06:00 GMT). Incendiul izbucnit…

- „Niciun loc nu este sigur” in Fașia Gaza, spune șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), Thomas White, in contextul in care Israelul a emis un nou ordin de evacuare a civililor din centrul enclavei pe fondul extinderii operațiunii terestre. Agențiile umanitare critica totodata rezoluția…

- Iranian-backed Houthi militants in Yemen have stepped up attacks on vessels in the Red Sea to show their support for Palestinian Islamist group Hamas fighting Israel in Gaza, according to Reuters. The attacks, targeting a route that allows East-West trade, especially of oil, to use the Suez Canal to…

- Societatile Maersk si Hapag Lloyd, doua dintre principalele companii de transport maritim la nivel mondial, au anuntat vineri suspendarea tranzitarii Marii Rosii de catre navele lor, in urma unei serii de atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra navelor comerciale in stramtoarea Bab al Mandeb,…

- ”In urma incidentului aproape de accident care a implicat Maersk Gibraltar de ieri si a unui alt atac asupra unui vas container astazi, am instruit toate navele Maersk din zona care trebuiau sa treaca prin stramtoarea Bab al-Mandab sa-si intrerupa calatoria pana la un nou ordin”, a declarat compania…

- Miscarea houthi din Yemen a anuntat, sambata, ca va tinti toate navele care se indreapta spre Israel, indiferent de nationalitatea lor, si a avertizat toate companiile de transport maritim international sa nu faca afaceri cu porturile israeliene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rebelii houthi…

- Rebelii Houthi din Yemen, sustinuti de Iran, au difuzat, saptamana trecuta, o inregistrare video care arata barbati inarmati coborand dintr-un elicopter si preluand controlul asupra unei nave de marfa in sudul Marii Rosii. SUA au denuntat sechestrarea navei ca fiind o incalcare a dreptului international…

- Sirenele israeliene care avertizeaza asupra unor atacuri aeriene au pornit in apropierea graniței cu Fașia Gaza la cateva minute dupa intrarea in viigoarea a armistițiului de patru zile convenit de Israel și Hamas, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Armata israeliana a pornit vineri sirenele in…