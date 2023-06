Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la Cannes a inceput, marți seara, cu premiera filmului "Jeanne du Barry", care il are pe actorul Johnny Depp in rolul principal. Starul de la Hollywood a fost primit cu ovații pe covorul roșu, in ciuda scandalurilor in care a fost implicat in ultimii ani și a distanței pe care marile studiouri…

- Chris Hemsworth revine in rolul lui Tyler Rake in EXTRACTION 2, continuarea apreciatului film de acțiune Netflix EXTRACTION. Dupa ce a scapat ca prin urechile acului din evenimentele din primul film, Rake se intoarce in rolul mercenarului australian care opereaza pe piața neagra. Il așteapta o noua…

- Cunoscuta actrița rusa Leanca Griu, fiica actorului moldovean Gheorghe Griu, care a revenit pe scena teatrului dupa 14 ani, va aparea in curind intr-o piesa de Neil Simon, pusa in scena in premiera, in care va interpreta rolul principal. "Imi petrec toata ziua pe scena la repetiții pentru spectacolul…

- „Oameni de treaba”, in regia lui Paul Negoescu, a fost cel mai premiat film, marți, la a 17-a ediție a Premiilor Gopo, revenindu-i premiile pentru cel mai bun scurtmetraj, cel mai bun actor in rol principal și cea mai buna regie.Peste 650 de profesioniști din lumea filmului autohton au votat pentru…

- Mai sunt doua zile pana la vernisarea primei expozitie personale semnata de cunoscutul artist plastic, Adrian Ghenie, realizata in ultimii 14 ani in Romania. Fundația Art Encounters deschide expoziția Adrian Ghenie, Corpul imposibil (The Impossible Body), care va conține o noua serie de desene și cateva…

- Harrison Ford a anunțat ca este ultima data cand va interpreta personajul principal din ultimul film din seria Indiana Jones. Cea mai noua producție din aceasta seria urmeaza sa aiba premiera la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Iata cum arata actorul in rolul lui Indiana Jones,…

- Actorul și producatorul Robert Downey Jr. implinește 58 de ani pe 4 aprilie. Cele mai cunoscute roluri ale sale au fost atunci cand a interpretat personajul Sherlock Holmes in seria de filme cu același nume, dar și Tony Stark din seria The Avengers.