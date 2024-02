Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie 2023, s-a anunțat ca Lionsgate lucreaza la un film biografic despre Michael Jackson, care se va intitula simplu „Michael”. Nepotul regelui pop, Jaafar, in varsta de 27 de ani, va interpreta rolul principal in noul film.

- Calvin Klein prezinta noua campanie Menswear Primavara 2024, cu Idris Elba in rolul principal Filmata de Mert Alas, campania il arata pe Idris in cele mai rafinate stiluri de primavara Calvin Klein. Cand vine vorba despre imbracamintea pentru exterior, Trench-ul Clasic, Jacheta Camașa Cu Fermoar Seersucker…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Berlin se va deschide in culorile Irlandei, cu o drama despre tratamentul aplicat femeilor in institutiile catolice din aceasta tara, in care joaca Cillian Murphy ("Oppenheimer"), au anuntat joi organizatorii, potrivit news.ro.Realizat de regizorul…

- Serghei Mizil, cunoscut pentru personalitatea sa vibranta și aparițiile televizate, iși surprinde fanii la varsta de 70 de ani, jucand un rol principal in comedia romaneasca „Visul”, regizata de Catalin Saizescu. Intr-un interviu pentru Click! , Mizil dezvaluie ca personajul sau, Fane Mareț, este un…

- Romania trebuie sa se alinieze eforturilor europene de combatere a schimbarilor climatice și de reducere a emisiilor de carbon. Dar, concomitent eforturilor de tranzitie, Romania trebuie sa știe cum sa nu-și ignore contextul intern și punctul ei de plecare pe acest drum. Mai simplu: țara noastra trebuie…

- Dupa ce-a avut propriul reality show despre viața sa, Anamaria Prodan debuteaza oficial in februarie 2024 și in cinematografie. Aceasta are rolul principal in filmul „Complotul Bonelor”, cel mai nou film de comedie in scenariul și regia lui Iura Luncașu Povestea pe scurt a filmului? Producatorii au…

- Actorul american Adam Driver abordeaza din nou accentul italian in pelicula biografica „Ferrari”, in care il interpreteaza pe fabricantul de automobile Enzo Ferrari. Pelicula a avut luni seara premiera la Londra, informeaza Reuters.

- An de an instituțiile publice se intrec in clipuri de promovare cu prilejul unor zile speciale, precum 1 Decembrie. Jandarmeria a realizat acum un film prin care se promoveaza cu ajutorul tradițiilor.