Reality show-ul matrimonial Mireasa revine din 28 august cu cel de-al optulea sezon, la Antena 1

- Reality show-ul matrimonial care a reusit sa creeze dependenta in randul telespectatorilor revine la Antena 1 cu cel de-al optulea sezon, incepand din 28 august, de luni pana vineri, de la ora 14.00.

- Simona Gherghe se numara printre figurile emblematice ale postului de televiziune Antena 1, unde lucreaza de mai bine de doua decenii. A lucrat ca reporter, a prezentat știri, a fost ani buni gazda emisiunii “Access Direct”, iar in prezent este la carma show-ului matrimonial “Mireasa”. In interviul…

- Lunea aceasta, de la 14:00, in direct la Antena 1, concurentii indragitului reality show matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Cinci dintre cuplurile inscrise in competitie vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- In gala de pe 3 iulie 2023 au fost difuzate imagini de la plecarea Irinei din casa Mireasa. La inceputul emisiei live Simona Gherghe a anunțat ca Simona și Andrei lipsesc, pentru ca sunt la fantasy date.

- Simona Gherghe a anunțat ca doamna Loredana nu a mai avut rabdare sa-l aștepte pe soțul sau. A ales sa plece cu un taxi și sa-și lase bagajele la Mireasa. Iata cum au fost ultimele ei minute in casa Mireasa.

- La inceputul emisiei Mireasa de pe 9 iunie 2023 Simona Gherghe a anunțat o incalare grava de regulament. A existat un conflict cu amenințari intre Roberto pe o parte și Antonio și Dani pe cealalta parte.

- Hatice și Mihai nu au fost prezenți la inceputul emisiei Mireasa de pe 8 iunie 2023. Simona Gherghe nu a precizat la inceeput daca a fost vorba despre o intarziere sau despre o cerere in casatorie, insa in cele din umra cei doi au intrat in platou.

- Giulia a revenit in mediul online cu o postare despre Antonio. Aceasta i-a rugat pe telespectatorii Mireasa sa nu ii mai trimita filmulețe sau mesaje cu ce face acesta in competiția matrimoniala de la Antena 1.