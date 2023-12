Stiri pe aceeasi tema

- La noi ca la nimeni. Școlile nu pot fi dotate prin programul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”, finanțat prin PNRR, intrucat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nu a intocmit normele…

- Un director din Ministerul Investițiilor Europene este banuit ca a luat șpaga de la doua subalterne, un sfert din salariu, pentru ca le-a dezvaluit subiectele la examenul de angajare. Surse au declarat pentru Realitatea PLUS ca procurorii DNA efectueaza percheziții la un director executiv din Ministerul…

- “Este esential ca pachetul de masuri fiscal bugetare a trecut de Curtea Constitutionala si se poate aplica. Acum trebuie sa programam urgent intalniri cu patronate si sindicate ca sa stabilim impreuna cuantumul necesar cresterii salariului minim din constructii si agricultura, astfel incat prin plata…

- Parlamentarii se vor intruni in ședința comuna ca sa dezbata și sa voteze modificarile fiscale cerute de Guvernul Ciolacu. Birourile permanente ale Camerei si Senatului se intrunesc marti in sedinta pentru a stabili calendarul asumarii raspunderii Guvernului in Parlament pe proiectul de lege privind…

- In timp ce dascalii din intreaga țara așteapta majorarile promise de guvernanți in noua lege a salarizarii, Ministerul Educației nu are suficienți bani nici pentru plata salariilor profesorilor pentru luna septembrie. Fondurile existene nu ajung nici pentru manualele școlare. Ca atare, Ministerul Educatiei…

- Președintele țarii, Klaus Iohannis, a anunțat azi ca va pune consumul de droguri pe agenda viitorului Consiliu Suprem de Aparare a Țarii. Amploarea și efectele distructive ale consumului de droguri constituie o amenințare serioasa la adresa siguranței individuale și naționale. „Consumul de droguri in…

- Fundația World Vision Romania a dat publicitații raportul ”Bunastarea copilului din mediul rural”, in care constata nivelul ridicat de violența la care sunt expuși copiii din mediul rural, la școala. Doi din zece copiii din școlile de la țara spun ca violența este prezenta mult sau foarte mult in clasa…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a declarat, la inceputul anului scolar ca isi doreste o comunicare buna cu elevii sai, perseverenta si multa bucurie. Ea si-a exprimat speranta ca si noile legi ale invatamantului vor aduce bucurie.”Va doresc tuturor, elevilor, profesorilor, parintilor,…