REALITATE – România, în top 5 european al tinerilor care nu muncesc și nu sunt nici la şcoală Aproape 17% dintre tinerii romani intre 15 si 29 de ani nu se afla intr-o forma de invatamant sau in campul muncii, fiind a cincea cea mai mare rata dintre tarile membre UE. Potrivit jurnaliștilor de la rfi.ro, anul trecut, Romania a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se afla intr-o forma de invatamant sau in campul muncii din randul tarilor membre ale Uniunii Europeana, procentul tinerilor romani cu varste curprinse intre 15 si 29 de ani care nu erau intr-o forma de educatie si nici nu lucrau a fost de 16,6%, conform datelor de la Eurostat, citate de „Ziarul Financiar”. „Tinerii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

