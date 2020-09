Stiri pe aceeasi tema

- Real Sociedad și Real Madrid se vor intalni duminica, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru etapa a doua din La Liga. „Galacticii” incep sezonul cu o deplasare care ar trebui sa fie accesibila. Sociedad are nu mai puțin de șapte absențe importante pentru aceasta partida. In plus, debutul din…

- Formatia Eibar a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Celta Vigo, in primul meci al editiei 2020/2021 a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.De la Eibar a fost eliminat Pape Diop, in minutul 87.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante…

- Dinamo l-a transferat pe mijlocașul Vlad Achim (31 de ani), iar acum incearca sa dea o lovitura spectaculoasa pe piața transferurilor: Roberto Soldado (35 de ani). Noi șefi de la Dinamo vor sa aduca 7 jucatori spanioli, iar pe lista lui Pablo Cortacero și Rufo Collado s-ar afla Roberto Soldado, actual…

- Martin Odegaard (21 de ani) va fi pastrat de Zinedine Zidane in lotul lui Real Madrid pentru sezonul viitor, dupa un sezon cu prestații impresionante la Real Sociedad, unde a evoluat sub forma de imprumut. In ianuarie 2015, Martin Odegaard era cumparat din Norvegia in schimbul a 2.8 milioane de euro,…

- David Bettoni secundul francez al lui Real Madrid, descrie tot ce a facut Zinedine Zidane pentru ca albii sa cucereasca titlul in La Liga pentru a 34-a oara. Al 11-lea trofeu al lui Zinedine Zidane la Real, al doilea titlu in campionat, vin dupa un episod delicat trait de francez la Madrid. Pe 18 octombrie,…

- Real Madrid, liderul din Spania, a mai facut un pas important spre titlul de campioana și a caștigat in fața lui Alaves, locul 17, scor 2-0. Echipa lui Zidane este tot mai aproape de un nou trofeu in Spania. Madrielnii merg perfect de la reluarea campionatului și au ajuns la a opta victorie consecutiva.…

- ​Atletico Madrid a facut o partida foarte buna în debutul etapei a 34-a din La Liga, s-a impus cu 3-0, pe teren propriu, în fața formației Mallorca. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Diego Simeone s-a distanțat la cinci puncte în fața Sevillei (ocupanta locului al…

- Barcelona - Bilbao, partida ce face parte din etapa cu numarul 31, intermediara, din La Liga, este programata azi, la ora 23:00. Catalanii s-au vazut egalați la puncte de Real Madrid dupa remiza din deplasarea de la Sevilla, 0-0, in vreme ce echipa basca vine dupa victoria obținuta contra lui Betis,…