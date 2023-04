Stiri pe aceeasi tema

- O delegație de romani la arbitra partida dintre AC Milan și SSC Napoli din sferturile Ligii Campionilor.FRF anunța ca la jocul dintre echipele italiene AC Milan și SSC Napoli la centru se va afla Istvan Kovacs, care va fi ajutat de arbitrii asistenți Vasile Florin Marinescu și Mihai Ovidiu Artene.…

- Luis Figo, fostul mare jucator portughez al echipelor Real Madrid si FC Barcelona, a declarat, miercuri, ca echipele sale "favorite" pentru a castiga Liga Campionilor la fotbal in acest sezon sunt Manchester City si Bayern Munchen, dar a recunoscut ca si Real Madrid "conteaza mereu", informeaza agentia…

- Joi seara s-au jucat partidele retur din optimile Europa League și Conference League, stabilindu-se echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene. Miercuri a fost definitivata... The post Au fost stabilite sferturile UEFA Champions League și Europa League: Real Madrid- Chelsea, Manchester…

- Manchester City, Inter, Bayern Munchen, AC Milan, Benfica, Chelsea, Real Madrid și Napoli sunt echipele calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk. Tragerea la sorți…

- Programul meciurilor din aceasta saptamana, din mansa secunda a optimilor de finala din Liga Campionilor: Marti, 14 martie – ora 22.00: FC Porto – Inter (in tur 0-1), Manchester City – RB Leipzig (1-1).Miercuri, 15 martie – ora 22.00: Napoli – Frankfurt (2-0), Real Madrid – Liverpool (5-2). Celelalte…

- Bayern Munchen, AC Milan, Chelsea și Benfica sunt primele formații calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Celelalte 4 locuri vor fi ocupante saptamana viitoare. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk.…