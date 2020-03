Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a pierdut pe terenul lui Betis Sevilla, scor 1-2, intr-o partida din runda a 27-a din La Liga. Astfel, echipa lui Zinedine Zidane a pierdut iarași primul loc in detrimentul Barcelonei. VIDEO cu rezumatul partidei! Real trece de la extaz la agonie in decurs de doar o saptamana. Duminica…

- Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 2-0, și e noul lider din La Liga. Quique Setien (61 de ani) s-a aflat pe banca la primul El Clasico din cariera. Setien nu și-a putut pune in practica filosofia de joc. Barcelona a terminat partida cu doar 56% la capitolul posesie, iar antrenorul catalanilor…

- FC Barcelona a revenit pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0 in meciul cu Granada, duminica, in etapa a 20-a din La Liga, in primul joc de la numirea antrenorului Quique Setien. Unicul gol al partidei a fost reusit de Leo Messi (76),…

- FC Barcelona a dominat-o pe Deportivo Alaves, impunandu-se cu scorul de 4-1 (2-0), sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei, si pastreaza conducerea in La Liga inainte de vacanta de Craciun. Dupa trei zile de la rezultatul de egalitate…

- FC Barcelona si Real Madrid au terminat la egalitate, scor 0-0, miercuri, pe Camp Nou, intr-un meci restanta din etapa a X-a a campionatuljui spaniol de fotbal La Liga. Este primul scor de 0-0 inregistrat in El Clasico din 2002. Bale a marcat in minutul 70, dar golul a fost anulat cu VAR pentru ofsaid.…

- ​Aproximativ 50 de persoane au fost ranite în urma ciocnirilor între politie si separatisti catalani cu ocazia derbiului FC Barcelona - Real Madrid. Opt persoane au fost spitalizate, informeaza News.ro.LaLiga: Barcelona vs Real Madrid 0-0 / El Clasico fara goluri (dar cu multe ocazii)…

- Marele derby al campionatului de fotbal al Spaniei, FC Barcelona - Real Madrid, supranumit El Clasico, s-a incheiat nedecis, 0-0, miercuri seara, pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a. Real a fost echipa care a avut mai mult initiativa in acest meci, dar nu a reusit sa fructifice…

