- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost numit "membru pe viata" al clubului Nacional de Funchal, echipa din arhipelagul Madeira unde starul lusitan si-a inceput cariera de fotbalist profesionist, informeaza agentia EFE. Fostul jucator al echipei Real Madrid si actualul atacant al echipei Juventus…

- Capitanul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a afirmat ca „abia asteapta“ sa joace din nou. A dat asigurari ca nu este „egoist“ si ca trebuie sa astepte pana cand „nu va mai exista un risc de contaminare sau de viitoare recidive“ pentru a se intoarce la competitie, informeaza Agerpres . „Nu trebuie…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku a declarat ca 23 de jucatori ai echipei Inter Milano erau bolnavi in ianuarie, ei avand simptome precum febra sau tuse, potrivit news.ro."Am avut o saptamana de pauza in decembrie, iar apoi am revenit pe teren si jur ca 23 de jucatori din 25 erau bolnavi. Nu…

- Brazilianul Rivaldo a analizat speculațiile de pe piața transferurilor. Campionul mondial din 2002 nu crede ca Lionel Messi (32 de ani) va ajunge la Inter, in schimb acorda șanse mari de reușita mutarii lui Kylian Mbappe (21 de ani) la Real Madrid. „Massimo Moratti, președintele lui Inter, a declarat…

- Victoria lui Cristiano Ronaldo s-a intamplat chiar in fața marelui rival, Leo Messi. Nu se știe cand se va relua sezonul in Liga Campionilor, așa ca cei de la CBS au simulat cum se va termina competiția in acest sezon. Astfel, Manchester City a trecut de Real Madrid, ultima mare necunoscuta a optimilor.…

- Echipa spaniola de fotbal Real Madrid nu este interesata de o eventuala revenire a atacantului portughez Cristiano Ronaldo, plecat in 2018 la Juventus Torino, asa cum speculeaza presa italiana, prioritatea numarul unu a gruparii spaniole fiind internationalul francez Kylian Mbappe, starul lui PSG,…

- Spaniolul Ander Herrera, mijlocasul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, a relatat maniera in care a trait suspiciunea de infectare cu coronavirus a lui Kylian Mbappe, precizand ca i-a fost mult mai frica lui decat coechipierului sau, informeaza Agerpres . Intr-un interviu acordat postului…

- Diego Maradona este de parere ca Lionel Messi nu ar putea sa egaleze performantele sale daca ar ajunge la un club precum Napoli, menționând ca Messi este "în declin", conform AS.Maradona a petrecut sapte ani la Napoli, timp în care i-a ajutat pe napolitani sa câstige…